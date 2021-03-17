Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

-itfaiye ekipleri

-vatandaşlar

-ev sahibi ile röportaj



( ANTALYA )- Yatak odasının küle döndüğü yangında yaralanan olmadı ANTALYA



- Antalya’nın Kepez İlçesinde müstakil evde çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Yangın, Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi 5334 Sokak içerisinde bulunan müstakil evde saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre; ev sahibi Hatice Duran kahve suyu koymak için mutfağa gittiği sırada oğlu yanına gelerek yatak odasından dumanların çıktığını söyledi.



Durumu fark eden Duran yangına kendi imkanları ile müdahale etse de söndüremedi. Çevrede bulunan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yatak odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangını merak eden mahalle sakinleri adeta sokağa döküldü. Ev sahibi Hatice Duran, “Yangın nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kahve suyu koymak için mutfağa gitmiştim; oğlum gelerek yatak odasında yangın çıktığını söyledi.



Bir anda alevler sardı. Süngerler alev aldı. Yatak odası tamamen küle döndü” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.



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