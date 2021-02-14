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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Müstakil evde çıkan yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Yanan evden detaylar

Polis Müstakil Ev Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayserinin Kocasinan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil ikametin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkametin boş olması nedeni ile yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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