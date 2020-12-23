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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın yeri

Yarış Tahkikat Kalaba Alabalık Uttu 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Toplanan kalabalık
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen yangın korkuttu. Kısa sürede evi saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay Efeler ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi 2025 sokakta saat 18:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beytullah A. isimli bir vatandaş evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Aydın Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince müdahale edilirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Henüz sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
(UE-İK-Y)
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