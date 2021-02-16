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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Araç çevirme görüntüleri

Polis Kar Temizleme Kar Yağışı 

-polisin şoför ile diyaloğu

( BURSA ) - BURSA

- Balıkesir-Bursa yolunda kar sebebiyle yaşanan aksaklıklar üzerine trafik ekipleri tarafından araçlar otoyola yönlendiriliyor. Gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşanan kazaların da etkisi ile birlikte ulaşıma izin vermiyor. Yer yer 25 kilometreye kadar uzanan araç kuyruklarına ekipler tarafından müdahale edilirken, Mustafakemalpaşa ile Susurluk arasındaki yolda yapılacak kar temizleme çalışmaları yüzünden yol trafiğe kapatıldı. Mustafakemalpaşa Güllüce Kavşağı’nda uygulama başlatan ekipler, gelen araçları geri çevirerek Karacabey girişinden otoyola yönlendiriyor. (HG-MŞ)
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