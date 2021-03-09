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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mustafakemalpaşa'da Millet kıraathanesi yeniden kapılarını açtı

Mustafakemalpaşa'da Millet kıraathanesi yeniden kapılarını açtı

kıraathaneden görüntüler

İsaf Ders Çalış Satranç Kıraathane Öğrenciler 

-röp

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan Millet kıraathanesi, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı. Bir dizi önlem ve tedbirler eşliğinde sadece öğrencilere hizmet vermesi ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla tekrar hizmete açılan Mustafakemalpaşa Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Millet Kıraathanesi, sakin bir ortamda ders çalışmak isteyenlerin akınına uğruyor. Öğrenciler derslerinden arta kalan boş zamanlarını ise satranç oynayarak değerlendirirken görevliler genç misafirlerine çay, meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Rotamız mutluluk, rotamız gelecek, rotamız başarı. Bu yüzden en çok okumaya, öğrenmeye ve eğitime kıymet veriyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan Millet Kıraathanemizi, normalleşme süreci çerçevesinde hafta içi 08:00 ila 20:00 saatleri arasında tekrar öğrencilerimizin hizmetine açtık. Onlar yeter ki sağlıklı bir ortamda çalışsınlar, çaylar ve kekler bizden. Genç kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Çünkü bu güzel şehrin güzel çocukları her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.
Ders çalışan ve boş zamanlarda satranç oynayan öğrenciler, ev ortamında ders çalışmaya adapte olamadıklarını belirterek Millet Kıraathanesinin olanaklarından memnun olduklarını söylediler. (ON-UGR)
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