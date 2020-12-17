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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mustafa Sarıgül partisini kuruyor

Mustafa Sarıgül partisini kuruyor

Sarıgül'den görüntü

Logos Toplantı Siyasi Parti 

-konuşması
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Partisinin ismi ve logosu açıklanıyor İSTANBUL

- CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü partinin tüm detaylarını açıklıyor. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirirken, logo, isim ve A Takımı toplantıda açıklanacak. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı Gayrettepe bir otelde düzenlenen toplantıda açıklanıyor. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katıldı.
Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Sarıgül, “Değişimim öncüleri siz olacaksınız. Samimi içten ve son derece şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz huzur yolu olacak. Yolumuz milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak” açıklamasına yer verdi.
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