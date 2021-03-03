- Mustafa Sarıgül'den Trakya yolunda gövde gösterisi

-Sarıgül’ün konuşması

-Partililerin oluşturduğu konvoy

-Genel ve diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Trakya’nın incisi Kırklareli’ne yüzlerce araçlık konvoyla yola çıkarak gövde gösterisi yaptı. Trakya’nın incisi Kırklareli’ne gidecek olan Sarıgül, partililerin büyük coşkusuyla Şişli’den yola çıktı. Değişimi başlatmak için yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Trakya yolculuğuna İstanbul’un 6 noktasından 600 araç katıldı.

Otobüsle vatandaşları selamlayan Sarıgül, Kırklareli güzergâhında belirlenen noktalarda durarak halkla buluştu. Sarıgül partililer tarafından “Başbakan Sarıgül” sloganlarıyla karşılandı. “Trakya’ya gidiyoruz, mutluluğa gidiyoruz” Büyük bir konvoyla Trakya’ya doğru yola çıkan Mustafa Sarıgül, “Son derece mutluyum. Yurttaşlarımın gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. Trakya’ya gidiyoruz. Mutluluğa gidiyoruz. Enerjiye gidiyoruz. Güzelliğe gidiyoruz. Varlığa gidiyoruz. İnşallah berekete gidiyoruz” diye konuştu.

(CS-YM-



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