Mustafa'nın eviyle birlikte hayalleri de yandı

-Mustafa ve komşusunun yanan bilgisayarı masa üzerine koyması

-12 yaşındaki Mustafa Kara ile röp.

-Mustafa ve kucağında kedi

-Baba Hasan Kara ile röp.

-Amca Hamdi Kara ile röp.

-Mustafa'nın evin içini toparlaması

-Yere uzanıp ders çalışması

-Engelli babanın bulaşık yıkamaya çalışması



( MERSİN )- Evlerinde çıkan yangında bütün eşyaları yanan Kara ailesi yardım eli bekliyor MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde evlerinde çıkan yangında bütün eşyaları yanan aile kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 hafta önce ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde yaşayan ve zihinsel rahatsızlığı bulunan Hasan Kara'nın evinde yangın çıktı. Evde bulunan eşyalar ile Hasan Kara'nın oğlu 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mustafa'nın EBA'ya girmek için kullandığı bilgisayar ve tableti de yandı. Baba Hasan Kara, yangının elektrik kontağından çıktığı düşündüklerini dile getirerek, yangında oğlunun bilgisayar ve tabletinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kara, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Çocuğumun bilgisayarı yandı. Derslerine giremiyor, EBA'ya giremiyor. Derslerinden geri kaldı" dedi.

"Hayallerim vardı, işte o da yandı" Evlerinde çıkan yangınla birlikte hayallerinin de yangını anlatan Kocahasanlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mustafa Kara, "Bilgisayarım ve tabletim yandı. O yüzden EBA'ya giremiyorum, canlı derslere katılamıyorum. 8 gündür derslerimden mahrum kalıyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum, sporla da uğraşmak istiyorum. Hayallerim vardı, işte o da yandı" diye konuştu.

"Uzanacak bir yardım eli bekliyoruz" Amca Hamdi Kara ise ailenin bazı ihtiyaçlarının hayırsever komşular tarafından karşılandığını ancak ailenin halen eksiklerinin bulunduğunu ve uzanacak bir yardım eli beklediklerini söyledi.



Hamdi Kara, "Evde çıkan yangında yeğenimin bilgisayarı, tableti ve okul kitapları yandı. Ağabeyim el gücü ile, yevmiye ile çalışıyor. Mustafa'nın annesi ve kız kardeşi de engelli. Komşulardan yatak, yorgan, giysi desteği oldu ama halen evin eksikleri var. Kapı, pencere akla gelen ne varsa eksik. İmkanı olanlardan yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.





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