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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- “Mustafa Kemal Atatürk 2021” ortak askeri tatbikatı devam ediyor

- “Mustafa Kemal Atatürk 2021” ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Tatbikattan görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Zırhlı Araç İnsansız Hava Aracı Askeri Araç Askeri Tatbikat Askeri Personel 


- Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü’de başladı.
Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi. 30 Haziran'a kadar sürecek ortak tatbikatta 600 askeri personel, 40 tank ve diğer zırhlı araç, 20 topçu bataryası ve havan topu, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50'ye yakın askeri araç yer alıyor. "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı 30 Haziran’da sona erecek.
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