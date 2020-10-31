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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret

Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret

Destici'nin bilgi alması

Deprem Yerel Yönetimler Kaçak Yapı Yerel Yönetim Deprem Bölgesi 

-Destici'nin açıklamaları

( İZMİR ) İZMİR

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yan yatan ve bir kısmı yıkılan binaların olduğu bölgeye gelerek ziyarette bulundu.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem sonrası yan yatan ve bir kısmı yıkılan binaların bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi bölgesine gelerek ziyarette bulundu. Ölü ve yaralıların çıkarıldığı enkaz bölgesine gelen Destici, bölgede çalışmalarını sürdüren görevliler ile görüşerek son bilgileri aldı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar dileyen Destici, "Tabii enkaz altında olan vatandaşlar var. Onların da en kısa sürede sağ olarak kurtarılmalarını ümit ediyoruz. Devletimiz burada, bakanlarımız, bizler buradayız. Bundan sonrada ihtiyaç sahiplerine gerekli her şey yapılıyor. İnşallah el birliği ile bununda üstesinden geleceğiz" dedi.
"Önce insan ve insan hayatı diyerek hareket etmeliyiz""Belki sonraki günler bu depremin daha büyüğünü yaşayacağız" diyen Destici, "Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bundan sonra özellikle fay hatlarının geçtiği bölgelerde, mümkünse yapılaşmamaların olmaması veya az olması, oluyorsa da deprem kurallarına göre dayanıklaştırılması lazım. Katları, statiği, betonarmesi ona göre olması lazım. Burada yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Maalesef geçmiş yıllarda bunun en büyük örneği yerel yöneticiler çok rahatlıkla bunlara göz yummuşlar. Çok kaçak yapı olduğunu biliyoruz İzmir'de. Bunları yaşamamak için önce insan, önce insan hayatı diyerek hareket edersek bu tür şeyler olmaz diye düşünüyorum. Bunları daha çok konuşacağız ama önemli olan yaralarımızı sarmak" diye konuştu.

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