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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

Ziyaretçiler 

-müzeden detay
-ziyaretçilerden detay
-ziyaret eden vatandaşlar ve müze görevlisinden Zeynep Yılmaz konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Arabesk sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 8'inci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı. 3 Mart 2013'te İstanbul'da hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, ölümünün 8'inci yıldönümünde hayranları unutmadı. Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Müslüm Gürses Müzesi'ne gelen hayranları burada dua etti. Hayranları, çalınan parçaları eşliğinde müzede sergilenen Müslüm Gürses'in kostümleri, müzik aletleri, plak, kaset ve fotoğraflarını inceledi. Sevenleri, müzede yer alan bal mumundan yapılmış olan Müslüm Gürses heykeli ile de fotoğraf çektirdi. Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, merhum sanatçı Müslüm Gürses adı verilen müzenin hayranları tarafından ziyaret edildiğini belirtti.
Yılmaz, "Bugün 8'inci ölüm yıl dönümününde sevenleri buraya geliyor. Müzede eserleri sergileniyor. İnsanlar hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Unutmadığını görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.
Müzeyi gezen ziyaretçilerden Hüseyin Burkankolu, Müslüm Gürses'i çok sevdiğini, onun için bugün müzesini ziyaret ettiğini söyledi.

(BB-SD-
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