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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MÜSİAD 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı düzenlendi

MÜSİAD 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı düzenlendi

Toplantıdan detaylar

Toplantı İş İnsanları 2023 Vizyonu Forma Nitelik 

-Katılımcılardan detaylar
-Kur-an tilavetinden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı düzenlendi.
Ankara’da bir otelde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.
“Ülkemiz 2023 vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla hedeflere ilerlemeye devam etmektedir” Toplantıda AK Parti 7. Olağan Genel Kongresi’nden dolayı katılım sağlayamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılmama sebepleri okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Ankara Şubesinin 24. Olağan Seçimli Genel Kurulu’na davetiniz için teşekkür ediyorum. Büyüyen ekonomisiyle güçlü ve dinamik bir performans sergileyen ülkemiz 2023 vizyonu doğrultusunda kararlı adımlarla hedeflere ilerlemeye devam etmektedir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli büyüme hedefimize ulaşmak için dinamik, nitelikli, kendine güvenen, elini taşın altına koyan cesur girişimcilerimiz en büyük gücümüzdür. Sizlere kurul çalışmalarınızda başarılar diliyor, ülkemizin kalkınmasını hedefleyen tüm sanayici ve iş insanlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Şentop ise mesajında, “ 24. Olağan Seçimli Kurulunuza nazik davetiniz için teşekkür ederim. Öncesinde belirlenmiş program nedeniyle davetinize icabet edemiyorum. Yapılacak Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını dilerim” açıklamasında bulundu. (MC-
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