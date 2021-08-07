Musaözü Tabiat Parkı hafta sonunu sessiz geçirdi

-Göletten drone görüntüsü

-Boş oturma alanlarından aktüel görüntüler

-Parktan genel görüntüler



( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden Musaözü Tabiat Parkı, hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Sessizliğe bürünen park drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir’e 22 kilometre uzaklıkta bulunan Musaözü Tabiat Parkı, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alıyor. Hafta sonları piknik yapmak, balık tutmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak isteyenler Musaözü’nün yolunu tutuyor. Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden de gelenlerin de ilgi gösterdiği park, hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Son yıllarda içerisinde bulunan Musaözü Göleti’ndeki kuraklık sebebiyle de gündeme gelen parkın, önceki haftalara göre boş kalması şaşırttı. Öte yandan, Türkiye genelinde pek çok ilde yangın çıkması sonucu parkta tedbirler artırılırken, ziyaretçilerin akşamları saat 20.00’dan sonra ateş yakmaları yasaklandı.

