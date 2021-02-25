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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Musa Orhan davası 1 Haziran’a ertelendi

Musa Orhan davası 1 Haziran’a ertelendi

Adliye önünden detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

Uzman Çavuş Nitelik Saldırı 


- Siirt'te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın davası. 1 Haziran’a ertelendi.Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 21 Haziran 2021 tarihine erteledi.
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