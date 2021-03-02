MUŞ - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin bahçede sıra olması - Öğrencilerin kar topu oynaması - Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın konuşması - Öğrencilerin sınıflara girmesi Muş 'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandıMUŞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, düşük riskli iller arasında yer alan Muş 'ta yüz yüze eğitime başlandı.Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih İlkokulu'nda program düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçti.Çocuklar, okul bahçesinde teneffüste kar topu oynayarak eğlendi. Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, okulların yüz yüze eğitime başlamasının kentte ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.Ara tatilden hemen sonra vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Enver, şöyle konuştu:"Okullarımızı hepsini dezenfekte ettik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla kademeli yüz yüze eğitime geçildi. Bugün ülkemiz genelinde ve mavi kategoride bulunan ilimizde yüz yüze eğitime başlandı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım bir daha sekteye uğramayız. Yüz yüze eğitimini öğrencilerimiz son derece özlemiştik. Öğretmen arkadaşlarımız da çocukları özlemişlerdi. Bugün bir araya geldiler özlemleri giderildiler. Hepimiz son derece mutluyuz. Seyreltilmiş sınıflarda eğitim haftanın 2 günü devam edecek. Bahçe cıvıl cıvıl."
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