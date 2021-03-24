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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muş Valisi Gündüzöz: “50 evin çatısı uçtu”

Muş Valisi Gündüzöz: “50 evin çatısı uçtu”

- Vali Gündüzöz’ün açıklaması

Tarım Rüzgara Karşı Yüksek Hız Kullar Irak 

-- fırtınadan detay görüntüler

( MUŞ )- Muş Valisi Gündüzöz:- “Saniyede 102 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu” MUŞ

- Muş Valisi İlker Gündüzöz, 102 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle kentte 50 civarında evin çatısının uçtuğunu ifade etti.
Makamında açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, özellikle gece saatlerinde hızlanan yağış ve rüzgar nedeniyle kent genelinde bazı maddi hasarların meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşlarla ilgili bir sıkıntının söz konusu olmadığını kaydeden Vali Gündüzöz, “Ekiplerimiz hem köylerde hem de belde ve şehirde inceleme ve araştırmalarına devam etmekte. Şu ana kadar tespitimize göre il genelinde 50 civarında evin çatısının uçtuğunu biliyoruz. Jandarma, AFAD, tarım teşkilatı olmak üzere bunları tespit etmeye çalışıyorlar. Bu sayı belki biraz daha artabilir” dedi.
“Devlet olarak her türlü tedbiri almış durumdayız” Devlet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Yağışlar özellikle 44 milimetreye kadar, Mart ayı ortalamasının çok üzerine çıktı ve uzun süren yağış nedeniyle de toprak yumuşadı. Tabi rüzgarda oldukça yüksek hızlarda esti. 102 kilometre saniye hızla esen bir rüzgar söz konusu. Bu da bazı ağaçların sökülmesine, çatıların uçmasına, hatta bazı konteynerlerin uçarak parçalanmasına neden oldu. Bazı araçlarda da maddi hasarlar söz konusu. Genel olarak Muş’ta ekiplerimiz incelemelerine devam etmekte. Şu anda hayat normal, yağış yok. Akşam saatlerine kadar yer yer yağış bekleniyor. Hatta yüksek kesimlerde yağmurla birlikte karda bekleniyor. Vatandaşlarımızın hem rüzgara karşı hem de kuvvetli yağışa karşı duyarlı ve tedbirli olmasında fayda var. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahadalar. Bazı okullarımızın da çatıları uçtu ve çok fazla sıkıntı olmayacak şekilde hasarlar meydana geldi. Eğitimi doğrudan doğruya etkilemeyecek olmasına rağmen bazı ufak tefek çatı kalkmaları, uçmaları söz konusu oldu. Hem milli eğitim, hem ilgili birimler bu konuda da tedbirlerini alıyorlar. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, yalnız tedbiri de elden bırakmasınlar” diye konuştu.

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