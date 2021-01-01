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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta yumurtaya rağbet arttı

Muş’ta yumurtaya rağbet arttı

tesise tavuk taşınması

Yumurta Tavuk Çiftliği Hayvan Trol 

-tavukların kafeslere alınması
-tavukların yem yemesi
-yumurtalardan detay
-banlardaki yumurtaların toplanması
-yumurtaların kolilere alınması
-yumurtalardan detay
-yumurtaların taşınması
-tesis sahibi Aydın Çelik ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta 40 yıldır yumurta üretimi yapılan tavuk çiftliği, pandemi sürecinde artan tüketime karşı günde 50 bin yumurtayla karşılamaya çalışıyor.Muş’ta 60 bin tavuk ve 30 bin civciv kapasitesi ile yumurta üretimi yapan tavuk çiftliği, pandemi sürecinde siparişlere yetişemiyor. Günlük elde edilen 50 bin yumurta ile kentin ve çevre illerin yumurta ihtiyacının bir kısmı gideriliyor. Kafeslerden toplanan yumurtalar kolilere dizildikten sonra kontrolleri yapılıp paketleniyor. Her gün 7 ton yem tüketen tavuklardan elde edilen yüksek kalorili yumurtalara her geçen gün rağbet artıyor.Yumurta satışlarından memnun olduklarını ifade eden tesis sahibi Aydın Çelik, yaklaşık 40 yıldır bu tesisi işlettiklerini ve kapasitenin 60 bin yumurta üretimi, 30 bin de civciv büyütme olduğunu söyledi.

50 bin civarında günlük yumurta üretimi yaptıklarını kaydeden Çelik, “Çevre illerde yumurta pazarımız var. Uzun süredir yumurta piyasasındayız. Bu yumurtaları Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Van ve bu illerin ilçe ve beldelerine pazarlıyoruz. Civciv kuluçkadan çıkar çıkmaz bize getirilir. Burada 4 ay boyunca o civcivleri yumurta üretimi olan kafeslere alıp yumurta üretimine başlıyoruz” dedi.
“Yumurta tüketimi pandemi sürecinde arttı”Yumurta tüketiminin pandemi sürecinde arttığını vurgulayan Çelik, “Biz kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Günlük 7 ton ile 7 ton 250 kilogram yem tüketimimiz var. Ürettiğimiz yemi kendi hayvanlarımıza veriyoruz. Yumurta tüketimi pandemi sürecinde arttı. Biraz fiyatlarda iyileşme oldu ama aynı zamanda yumurta fiyatları artarken maliyetlerde bunlarla birlikte arttı” diye konuştu.

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