Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Muş’ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

Muş’ta yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü

drone ile karlı dağlar ve ovadan detay

Kar Yağışı 

-köyden detay
-koyunların yem yemesinden detay
-köydeki yaşamdan genel ve yakın detaylar
-köy sakinlerinden Eyüp Ömur röportaj

( MUŞ -DRONE) MUŞ

- Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimdeki köyler beyaza büründü. Kentte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze 50 kilometre uzaklıkta ve 1600 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyü sakinleri, güne karla uyandı. Yaklaşık 25 santimetre kar yağışı alan köyde, koyunlara yeniden kar üzerinde yem verildi.
Beyaza bürünen köyde kartpostallık manzaralar oluştu. Köy sakinlerinden Eyüp Omur, Ramazan’ın ilk gününe karla uyandıklarını söyledi.

Akşam yattıkları saatte her yerin güzel olduğunu ifade eden Omur, “Sabah kalkık ve güne karla uyandık. Her yer bembeyaz. Bugün yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. Ovaya baktığımız zaman her yer yeşillik, bahar iken buraya kış tekrar geri geldi. Bütün yüksek kesimlere kar yağmış durumda. Bizim komşu köylerimiz kar altında kaldı” dedi.
(UU-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement