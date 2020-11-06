Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama



- Muş’ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın bulunduğu araç içerisinde; 241 gram gelen Metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve 3 şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.



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