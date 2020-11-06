Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

şüpheli şahısların adliyeye getirilmesi

( MUŞ ) MUŞ

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Muş’ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın bulunduğu araç içerisinde; 241 gram gelen Metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve 3 şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı