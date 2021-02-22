Muş’ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı

- - kar kalınlığının iş makinesinin boyuna ulaşmasından detay

- - iş makinesinin metrelerce karda zorlu çalışması

- - iş makinesinin kar kütlelerini yıkması

- - genel ve yakın detaylar

- - İl Özel İdaresi Ekip şefi nazım diner röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 31 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı. Kentte tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı 31 köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı tüm köy yollarını ulaşıma açtı. Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, iş makinesinin boyunu aşan yerleri aşarak köylere ulaştı. Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, “Bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekibi olarak çalışmaktayız. Yüksek kısımlarda yer yer 2-3 metre kar bulunmaktadır. İş makinelerimiz çalışmakta zorluk çekiyorlar. Gece gündüz çalışmamız devam ediyor. Etkili olan tipi ve rüzgar nedeniyle iş makinelerimiz önlerini zor görüyorlar” dedi.

(UU-MSA-Y)



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