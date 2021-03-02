Muş’ta tipide aracı arıza veren 5 kişilik ailenin yardımına Mehmetçik koştu

-motora bakan sürücü Gökhan Dalkılıç’tan detay

-araç içerisindeki anne ve bebeklerden detay

-jandarma ekiplerinin bebekleri ekip aracına kucaklarında taşıması

-Araç sürücüsü Gökhan Dalkılıç R.

-Ekip araçlarından detay

-ailenin yurda hareket etmesi

-ailenin yurda getirilmesi

-genel ve yakın detaylar



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta araçları tipide arıza veren 5 kişilik ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Ağrı’dan Kayseri’ye giderken Muş’un Yaygın Beldesi yakınlarında araçları arıza veren Dalkılıç ailesi, dondurucu soğukta jandarmadan yardım istedi. Ailenin bulunduğu bölgeye gelen jandarma trafik ekipleri, kurtarıcı ile arıza veren aracı otoparka çektirdi. Araçta üşüyen bebekleri kucağına alarak jandarma ekip aracına taşıyan Mehmetçik, aileyi de öğrenci yurduna yerleştirdi. Aile, araçlarının tamir edilmesinin ardından yollarına devam edecek. Ağrı’dan Kayseri’ye gitmek için yola çıktıklarını ifade eden araç sürücüsü Gökhan Dalkılıç, “Aracımız Muş’ta arızalandı, jandarmayı aradık. Allah razı olsun jandarma ekipleri geldi ve bizi öğrenci yurduna götürecek. Mağdur olduk, üşüdük. Araçta bebekler var. Baya bir üşüdük. Hava soğuk. Çocuklar içinde çok üzüldüm. Hava soğuk olduğu için jandarma bizi öğrenci yurduna götürecek. Aracı sabah sanayiye götüreceğiz bakalım arızası giderilecek mi giderilmeyecek mi o da belli değil.” dedi.





loading...