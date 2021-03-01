Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

- Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

Görüntü Dökümü

Karayolları Jandarma Akalan Güvenlik Önlemi Ağır Vasıta 

- - jandarma trafik aracından detay
- - ağır vasıta araç ve kamyonların geçişi
- - Tır sürücüsü Mehmet Yılmaz Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına yetişti. Muş-Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, trafiğin akışını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için yolda kalan sürücülere yardım etti. Özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücülerin güvenli şekilde yola devam etmelerini sağladı. Kendilerine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür eden tır sürücüsü Mehmet Yılmaz, araçla yolda kaldıklarını belirterek, “Jandarmamız, devletimiz geldi bizleri kurtardı. Allah onlara zeval vermesin.” dedi.
(UU-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı