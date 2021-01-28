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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

- Jandarma ekiplerinin sürücüleri el feneriyle durdurması

Karayolları Güvenli Bölge Güvenlik Önlemi Ağır Vasıta Kar Yağışı 

-- sürücülere uyarı yapılması
-- sürücülerin jandarma eşliğinde güvenli bölgelere çekilmesi
- -genel detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken araçları güvenli bölgelere aldı. Muş-Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere geçit vermedi. Bölgede özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücüleri yola devam etmemeleri konusunda uyarıyor. Uyarıları dikkate alan sürücüler ise ekiplerin belirlediği güvenli bölgelere çekilerek hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Olumsuz hava koşullarının son bulmasıyla sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebileceği öğrenildi. (UU-)
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