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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’ta sonbahar güzellikleri

Muş’ta sonbahar güzellikleri

- sararan ağaçlardan detay

Sonbahar 

- - akan dere ve ağaçlardan detay
- - ağaçlardan genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) -- Muş’ta sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar doyumsuz seyir zevki sunuyor MUŞ

- Muş’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte havaların soğumasıyla birlikte ağaç ve bitkilerde oluşan renk cümbüşü doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Merkeze bağlı Çavuştepe ve Derecik köyleri civarında oluşan sonbahar manzaraları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. (UU-MSA-Y)
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