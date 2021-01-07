Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta otomobile zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Muş’ta otomobile zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik madde arama köpeğinin araçta arama yapması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinden detay

( MUŞ )- Polis, araması bulunan 2 kişiyi yakaladı MUŞ

- Muş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 06 Ocak 2021 tarihinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin yakalandığı belirtildi. Şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramalarda 255 gram eroin, 1,49 gram da metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şahsın işlemlerinin ardından tutuklandığı kaydedildi. Araması bulunan 2 kişi yakalandı. Ayrıca, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 3 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahsında yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. (UU-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı