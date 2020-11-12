Muş’ta öğretmen ve öğrencilerden “Sıfır Atık” projesine destek

-Öğretmen ve öğrencilerin atölyeye girmesi

-Öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarından genel ve yakın detaylar

-Üretilen süs eşyalarından detaylar

-Okul Müdürü Abbas Ataman Röportaj

-Tesisat Bölümü Öğretmenlerinden Ömer Örün Röportaj



( MUŞ - ÖZEL) MUŞ



- Muş'taki Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesine destek amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden dezenfekte seti üretti. Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, korona virüsle mücadele kapsamında öğrencilerin dezenfektan kutularına el sürmemeleri için ayakla sıvı püskürtmeli dezenfektan seti üretti. Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesinden esinlenen öğretmen ve öğrenciler, atıl durumdaki malzemeleri değerlendirerek yeniden üretime kazandırıyor. Okul atölyesinde üretilen dezenfektan setleri, okulun birçok noktasına kurularak hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılıyor. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abbas Ataman, okulun tesisat bölümü öğrencileri tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında belli çalışmalar yapıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu proje kapsamında atölyede atık malzemelerden ürünler yapıldığını ifade eden Ataman, buradaki amaçlarının özellikle öğrencilerin yetenek alanlarını keşfetmek, kendilerini ifade etmelerini ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Tesisat bölümü öğretmenlerinden Ömer Örün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın projesinden ilham alarak kullanılmış malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyleyerek, “Kullanılmış borulardan, atıl durumdaki borulardan okulumuzun dezenfektan seti ihtiyacını giderecek şekilde üretim yaptık. Elde ettiğimiz ürünlerin çok elverişli olduğunu gördük. Buradaki gayemiz, öğrencilerin dezenfektan kutusunu ellemeden, ayakla çok rahat bir şekilde dezenfektan sıvısını kullanmasını sağlamaktır. Bunu kendi okulumuzda birçok yerde kullanmaya başladık ve çok faydasını görüyoruz. Bunu farklı okullara da yapıp onların kullanmasını düşünüyoruz. Projemiz maliyet olarak çok düşük ve kullanılmış malzemelerden olması bizim için çok büyük bir avantaj. Eğer sıfır malzeme dahi kullansak, maliyet olarak diğer dezenfektan setlerinden çok daha düşük maliyettedir” diye konuştu.





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