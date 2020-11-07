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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta mevsimin ilk karı yağdı

Muş’ta mevsimin ilk karı yağdı

yüksek kesimdeki karlardan detay

Yağan Irak 

-sisten detay
-dağa yağan kardan detay
-araçların ilerlemesinden detay

( MUŞ )- Muş’un yüksek kesimleri beyaza büründü MUŞ

- Muş’ta etkili olmaya başlayan yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Muş’ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Karla birlikte etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Üçevler grup köy yolu ve Çavuştepe’de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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