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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Muş’ta lapa lapa kar yağışı

Muş’ta lapa lapa kar yağışı

kar yağışından detay

Kar Temizleme Kar Temizliği Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-vatandaşlardan detay
-cadde ve kaldırımlardan detay
-işyerlerinin önünü temizleyen esnaftan detay
-belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizliği yapmasından detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kentte beklenen kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kent merkezini beyaza bürüdü. İşlerine gitmeye çalışan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açan esnaf ise kapılarının önünde biriken karları temizliyor. Belediye karla mücadele ekipleri de vatandaşların ulaşımlarını rahat sağlamaları için kaldırımlarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Aracının üzerinde biriken karı temizleyen vatandaşlardan Cumhur Aşçıoğlu, “Sabah işe gitmek için kalktım her taraf bembeyaz olmuş. Lapa lapa kar yağıyor. Şu anda aracımın üzerindeki karları temizliyorum. Yaşanan kuraklık nedeniyle yağan kar ve yağmur insanı sevindiriyor. En azından dengeler değişmiyor. Yağan kar hem bizi hem de çocukları sevindirdi” dedi.
(UU-MSA-Y)
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