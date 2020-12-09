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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor

Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor

- parklardan detay

Polis Polis Ekipleri 

-- cadde ve sokaklardan detay
-- uygulama yapan polis ekiplerinden detay
-- genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor. Kentte saat 21.00’de başlayan kısıtlamayla birlikte vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini sorgulayarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem yapıyor. Öte yandan vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.
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