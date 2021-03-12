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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta kartpostallık kış manzaraları

Muş’ta kartpostallık kış manzaraları

drone ile şehir merkezinden detay

Kar Yağışı Irak 

-binalardan ve İstasyon Caddesinden detay
-İmam-ı Şafii Camiinden detay
-karla kaplı ağaçlardan detay

( MUŞ )- Muş beyaza büründü MUŞ

- Muş’ta sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sabah saatleriyle etkili olmaya başlayan kar yağışı kente adeta beyaz gelinlik giydirdi. Havadan görüntülenen kent merkezi, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir merkezinde inşası tamamlanan İmam-ı Şafii Camii heybetiyle hayran bırakırken, ağaç dallarında biriken kar taneleri de görsel şölen sunuyor.
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