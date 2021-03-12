Muş’ta kartpostallık kış manzaraları

-binalardan ve İstasyon Caddesinden detay -İmam-ı Şafii Camiinden detay -karla kaplı ağaçlardan detay
( MUŞ )- Muş beyaza büründü MUŞ
- Muş’ta sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sabah saatleriyle etkili olmaya başlayan kar yağışı kente adeta beyaz gelinlik giydirdi. Havadan görüntülenen kent merkezi, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehir merkezinde inşası tamamlanan İmam-ı Şafii Camii heybetiyle hayran bırakırken, ağaç dallarında biriken kar taneleri de görsel şölen sunuyor.
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