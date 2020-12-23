Muş’ta kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

-- ekiplerin yol açma çalışmasından detay

-- iş makinesinin çalışması

-- yoldaki karın temizlenmesi

-- genel ve yakın detaylar

-- il özel idaresi genel sekreteri şeyhmus yentür röp.

-- ekip şefi nazım diner röp.



( MUŞ )- Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı MUŞ



- Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Muş İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması başlattı. Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor. 90 personel ve 64 iş makinesiyle hizmet veren karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor. Köy yolunda mahsur kalan tırı da kurtaran ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol açma çalışmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden beri kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Yüksek yerlerde kar kalınlığının 70-80 santimetreye ulaştığını ifade eden Yentür, “Bu köylerde halen yağış devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda 2 iş makinesi, 8 personelle karla mücadelemizi veriyoruz. Diğer yüksek kesimlerde de özellikle yağışın devam etmesiyle beraber zaman zamanda fırtına nedeniyle yollarda aksamalar oluyor. Biz bu yolların tamamının açılması için tedbirleri aldık. Kar yağışı normale döndükten sonra bütün ekiplerimizle yollara girerek vatandaşın seyrüseferini kolaylaştırıp, yol açma çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde yapacağız” dedi.

“90 personel ve yaklaşık 64 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapacağız” Karla mücadeleye güçlü şekilde hazırlandıklarını kaydeden Yentür, “Kar bu sene biraz geç geldi. Bu anlamda da idari olarak da yakıttan tasarruf sağladık. Bu yönden seviniyoruz. Yıl içerisinde 90 personel ve yaklaşık 64 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlar asılsız ihbarlardan kaçınmalılar” Çalışmalar esnasında vatandaşların yanlış ve asılsız ihbarlardan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Yentür, “366 köyümüzde yaklaşık 3 bin kilometre birinci öncelikli, köy içleriyle beraber 5 bin 700 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bunların hepsinin çalışmasını, ekiplerin hangi bölgede nereyle mücadele edecekleriyle ilgili bir çalışma planlamamız yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Ekip Şefi Nazım Diner ise yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu ve Muş İl Özel İdaresi olarak kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.





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