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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’ta kar yağışı

Muş’ta kar yağışı

- hayvanların kara yakalanması

Hava Sıcaklığı Akalan Hayvancılık Kar Yağışı Hayvan 

- - kar üzerinde otlamaya devam eden hayvanlardan detay
- - yüksek kesimdeki kar yağışından detay
- - kent merkezinden detaylar

( MUŞ )- Kentteki besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı MUŞ

- Muş’ta etkili olan kar yağışı özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kırsal ve yüksek kesimdeki vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meralara çıkaran besiciler, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Merkeze 7 kilometre mesafedeki Karlıdere köyündeki besiciler, etkili olan kar yağışıyla beraber hayvanlarıyla birlikte yeniden köyün yolunu tuttu. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra trafiğin de ağır ilerlemesine neden oldu. Kentte kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. (UU-MSA-Y)
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