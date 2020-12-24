Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta kar nedeniyle kapanan 151 köy yolundan 143’ü ulaşıma açıldı

Muş’ta kar nedeniyle kapanan 151 köy yolundan 143’ü ulaşıma açıldı

iş makinelerinin kapalı yollarda çalışması

Kar Kalınlığı Köy Yolları Allah Kar Yağışı 

-karla kaplı yolda iş makinelerinin zorlu ilerleyişi
-açılan yollardan detay
-iş makinelerinin çalışmalarından detaylar
-ekip şefi nazım diner röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143’ü yeniden ulaşıma açıldı.Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşıma kapanan 151 köy yolunda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 143 köy yolunun ulaşımını yeniden sağladı. Kapalı 8 köy yolunda da yol açma çalışması sürdürülüyor. 9 köy 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler grup köy yolunda hummalı çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye ulaştığı yerleri temizleyerek köylere ulaşmaya çalıştı.Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde ise 6 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu kaydeden Yentür, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, acil durumlar içinde ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Ekip Şefi Nazım Diner ise “Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde yaklaşık bir metre kar var. İnşallah akşama kadar hepsini açmış oluruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement