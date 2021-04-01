Muş’ta iki mevsim bir arada

-kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu yüksek kesimlerden detay

-dağdaki çalışmalardan detay

-ovadan drone ile detaylar

-koyunların ovada koşuşması ve otlamalarından detay

-ovadan detay

-ovadaki kıvrım kıvrım dere ve ırmaklardan detay

-genel ve yakın detaylar

-besicilerden Emrah Kanşıray röportaj



( MUŞ -ÖZEL-DRONE)-Dağda metrelerce kar dururken, ovada ise bahar yaşanıyor MUŞ



- Muş Ovası’nda hava sıcaklığının artmaya başlamasıyla bahar mevsimi yaşanırken, sarp dağlarda da metrelerce karla mücadele çalışması devam ediyor. Muş’ta yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava etkili olmaya devam ederken, ovada ise koyunlar kuzularıyla birlikte otlatılıyor. Çiçeklerin açtığı, ırmakların aktığı, kuşların uçuştuğu Muş Ovası, yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Karlı dağlarla birleşen ovanın kıvrım kıvrım akarsularının güzelliği ise hayran bırakıyor. Koyunları otlatan besicilerden Emrah Kanşıray, ovadaki karların eridiğini belirterek, yüksek kesimlerdeki dağlarda ise kar kalınlığının fazla olduğunu söyledi.



Dağ köylerinin kar altında olduğunu hatırlatan Kanşıray, kendilerinin ise güneşlendiklerini ifade etti.





loading...