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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’ta hasadı yapılan kışlık balkabağı çiftçinin geçim kaynağı oldu

Muş’ta hasadı yapılan kışlık balkabağı çiftçinin geçim kaynağı oldu

Kabakların toplanması

Asad Market Allah Irak 

-Kabakların pikap ve traktöre yüklenmesi
-Kabaklardan detay
-Yakın ve genel detaylar
-Çiftçi Maşallah Yıldırak röportaj

( MUŞ - ÖZEL) MUŞ

- Muş’ta çiftçilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, ilkbahar mevsiminde ekimini yaptığı kışlık balkabağının hasadını yaptı. Merkeze bağlı Üçdere köyünde kabak hasadına başlandı. 10 dönüm alanda kışlık balkabağı eken Maşallah Yıldırak, hasadını yaptığı kabakları kendi imkanları ile market ve manavlara pazarlıyor. Tarladaki son hasadı yapan Maşallah Yıldırak, bu yıl 10 dönüm alanda kışlık kabak ekimi yaptığını ve hasadın sona erdiğini söyledi.

Kabak veriminin iyi olduğunu anlatan Yıldırak, “25 ton ürün aldım. Bazı kabakları markete, manava verirken bir kısmını da kendim satıyorum. Altı aydır bu ürünle uğraşıyorum” dedi.

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