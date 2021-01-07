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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Muş’ta gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Araçta yapılan aramadan detay

Kaçak Cep Telefonu Akalan Kaçakçılık Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Araç göğsünde gizlenen telefonların bulunduğu yerden çıkarılması
-Genel detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta polis ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda otomobil içerisine gizlenmiş 15 gümrük kaçağı telefonun ele geçirildiği bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 15 kaçak cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi. (UU-)
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