Muş’ta gözü yaşlı aileler HDP önünde oturma eylemi başlattı

-ailelerin oturmasından detay

-anne Gülbahar Teker ile röp.

-eylemi sürdüren bir diğer aileden Baba Şemsettin Özcan ile röp.

-detaylar



( MUŞ )- HDP Muş binası önünde oturma eylemi yapan anne hüngür hüngür ağlayarak çocuğunu istedi MUŞ



- Muş'ta PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan 2 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.Diyarbakır'da eylemlerini sürdüren Teker ve Özcan ailesi, Muş'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde açıklamada bulundu. 2014 yılında oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını anlatan anne Gülbahar Teker, HDP binası önüne çocuğu için geldiğini söyledi.



Çocuğunu istediğini anlatan Teker, çocuğu gelmeyene kadar buradan kalkmayacağını ifade etti.

“Yeter yeter yeter, 2 senedir ciğerim parçalandı”Eylemine hem Muş’ta hem de Diyarbakır'da devam edeceğini ifade eden Teker, “Eylemime devam edeceğim. Çocuğumun şimdi ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar? Bu PKK bizden ne istiyor? PKK kapatılsın, gitsin. Biz PKK'yı istemiyoruz, biz HDP'yi istemiyoruz. Benim çocuğumu getirip versinler. Onlarda vicdan ve iman yok. Yeter yeter yeter, 2 senedir ciğerim parçalandı. Hem Diyarbakır’da hem de Muş'ta bu eylemimi devam ettireceğim. Ben HDP'den korkmuyorum. Ben korksaydım tek başıma buraya gelmezdim” dedi.

“Çocuğumu HDP götürüp PKK’ya verdi”Eyleme katılan bir diğer aile mensubu Şemsettin Özcan ise bugüne kadar Diyarbakır’da eylem yaptığını, bugünden sonra ise eylemi Muş’ta sürdüreceğini kaydetti.

HDP’den çocuğunu istediğini belirten Özcan, HDP olmasaydı bu işin olmayacağını vurguladı. HDP’nin Amerika’yla beraber olduğunu ifade eden Özcan, “HDP o zaman Amerika’ya gitsin, Kuzey Irak’a gitmesin, Suriye’ye gitmesin” ifadelerini kullandı.“Sen git çocuğunu PKK’dan getir ve gel çadırda otur”Selahattin Demirtaş’ın annesinin Diyarbakır’a gelip ‘çocuğunu devletten istediğini’ anlatan Özcan, “Sen git o çocuğunu PKK’dan getir ve gel çadırda sende otur. Senin bir çocuğun PKK’nın elindedir. PKK bizi mahvetti. HDP kapatılsa iyi olur. PKK bizden ne istiyor? HDP’nin Türkiye’ye ne faydası var? AK Parti ve MHP gibi parti kursa, faydalı olsa bende oyumu HDP’ye veririm. Kıştan beri Diyarbakır HDP’nin önünde soğuk ve yağmurun altındayız. Bize sahip çıkılsın. Bunlar Kürt değil. Diyorlar ki ‘biz Kürtlerin hakkını koruyoruz’, Kürt’le ilgileri yok. Hepimiz Kürtüz ama bunlar Kürt değil” diye konuştu.

“Tüm aileleri buraya çağırıyorum”Kendisinin eylemi Muş’ta devam ettirdiğini, iki çocuğunun da Diyarbakır’da sürdürdüğünü ifade eden Özcan, “Hem orada hem de burada eylemimizi devam ettireceğiz. Burası bana daha yakın çünkü evim burada. Muş’tan iki ailenin çocuğu yalnız PKK’ya gitmemiş. Ne kadar çocuk PKK tarafından kaçırılmışsa bellidir. Onların aileleri de gelip eyleme katılsın. Tüm aileleri buraya çağırıyorum. Bu kan davasıdır. Türkiye’nin içerisine savaş girmiş. Bu savaşı söndürün. HDP’ye destek vermeyin, HDP’ye oy vermeyin kardeşler. HDP bizim düşmanımızdır. Oğlumu 2015’te kaçırdılar. 45 gün sonra kaçıp geldi ve polise teslim oldu. Darbeden sonra merkezden zorla alıp götürdüler. Benim çocuğum kendi isteğiyle gitmiyor. Çocuğum kendi isteğiyle dağa gitse ben buraya gelmem. Buraya gelmeye yüzüm tutmaz. HDP’liler ile sandık başında kavga ettik. Bana diyorlar ‘HDP’ye oy ver.’ Ben Müslümanım HDP’ye oy vermem. Bunlar Müslüman değil. Biz istiyoruz ki burada güçlü olalım, HDP’den kurtulalım” şeklinde konuştu.





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