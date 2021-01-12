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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Muş’ta ekmek arası uyuşturucu, narkotik köpeği Caka’ya takıldı

Muş’ta ekmek arası uyuşturucu, narkotik köpeği Caka’ya takıldı

- araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik Trol 

- - uyuşturucu madde arama köpeği CAKA’nın arama yapması
- - dürüm içerisinden uyuşturucu maddesinin çıkarılması

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Bulanık İlçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan araç içerisinde uyuşturucu arama köpeği Caka’yla yapılan aramada, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü Bulanık ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği CAKA ile yapılan aramalarda, döner dürüm içerisine gizlenmiş 8.6 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. (UU-)
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