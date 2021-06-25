Muş'ta deprem korkuya neden oldu

-Vatandaşların dışarı çıkması

-Vatandaş Fatih Çaldır röportaj



( MUŞ ) MUŞ



- Bingöl ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Muş'ta korkuya neden oldu. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 21.28'de Bingöl Kiğı da yerin 15 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Muş'ta da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Evleri boşaltan vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı. AFAD'tan alınan bilgiye göre Muş'ta olumsuz bir durum yaşanmadığı ve herhangi bir ihbarda bulunulmadığı bildirildi.



