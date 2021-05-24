Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Muş’ta çadırlar kuruldu yaylalar şenlendi

Muş’ta çadırlar kuruldu yaylalar şenlendi

Yayladaki hayvanlardan drone görüntüsü

Gesi Hayvancılık Hayvan 

-Koyun ve kuzulardan detay
-Çadırların kurulmasından detay
-Göçerlerin çalışmalarından detay
-Röportajlar

( MUŞ ) - MUŞ

- Güneydoğu’dan Muş’un serin yaylalarına gelerek çadırlarını kuran göçerler, hayvanlarını otlatmaya başladı.
Muş’un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgelerine hayvanlarını otlatmak için gelen göçerler, çadırlarını kurmaya başladı.
Her yıl binlerce hayvanla bölgeye gelerek geçimlerini sağlamaya çalışan göçerler; peynir, yoğurt ve tereyağı elde etmek için hazırlıklara başladı.
Koyun ve kuzu seslerinin hakim olduğu yaylalar; serin doğası, su kaynakları ve yeşil bitki örtüsü nedeniyle tercih ediliyor. Yılın yaklaşık 6 ayını yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğumasıyla sıcak kentlere zorlu göçü başlatıyor. “Her sene 6-7 ay evimizden uzak kalıyoruz” Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını için yaylaya çıktıklarını ve şu anda çadırlara yerleşmeye çalıştıklarını ifade eden vatandaşlardan Cemile Şimşek, 6 ay boyunca burada konakladıklarını söyledi.

Zor şartlar altında çocuklardan, evden, tarlalardan ayrı yaşadıklarını anlatan Şimşek, “Burada süt elde ederek peynirlerimizi yapıyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Elde ettiğimiz peynirleri ihtiyacımız olduğu kadarını evimize alıyoruz, fazla kalan kısmı da hem mandıraya veriyoruz hem de isteyene satıyoruz. Her sene 6-7 ay evimizden uzak kalıyoruz. Hep çadırın altında geçiriyoruz yaşamımızı. Sonbaharda Diyarbakır tarafına gidiyoruz. Orada da çadır kuruyoruz. Şimdi huzur var, güven var, her yere gidip gelebiliyoruz. Çok şükür rahatız” dedi.
Hayvancılıkla geçinen vatandaşlardan Yavuz Sayılgan ise Diyarbakır’ın Lice ilçesinden Muş’un Kozma Dağı bölgesine geldiğini belirterek, “Geçimimiz hayvancılıktır. 6-7 ay sonra tekrar Diyarbakır ve Batman çevresine gidiyoruz. Hayvanları serin yaylalara çıkarmamızın amacı hastalanmamaları ve sağımları içindir. Yaz kış demeden hayvanlarla uğraşıyoruz. Dededen, babadan kalma işimiz bu. Başka gelirimiz yok. Huzurlu bir şekilde yaylalara çıkıyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement