Muş’ta büyükbaş hayvan sayısında artış

-Hayvanların ot yemesinden detay

-Büyükbaş hayvan sürüsünden detay

-Hayvanlardan genel ve yakın detaylar

-Tarım ve orman müdürü Mehmet Aydın röportaj

-Besici Salih İnan röportaj



( MUŞ ) MUŞ



- Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, 2000’li yılların başında 220 bin civarında olan büyükbaş hayvan sayısının yüzde 50 arttığını ifade etti.

Muş’ta her geçen yıl sayısı artan büyükbaş havyanlar özellikle peynir, yoğurt, tereyağı ve soğuk zincir süt sektörüyle kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaşanan artışla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş’un özellikle büyükbaş hayvan bakımından önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.



Şu anda 331 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu kaydeden Aydın, bunların yaklaşık 7 bin 500’ünün ise mandalardan oluştuğunu söyledi.



2000’li yıllarda 220 bin büyükbaş hayvana sahip Muş’ta yüzde 50 artış olduğunu ifade eden Aydın, “Özellikle manda alanında son 5 yıldır bakanlığımızın verdiği desteklerle beraber artış devam ediyor. Bakanlığımız manda üretimine önem veriyor. Çünkü manda her yerde yetişmiyor. Anaç manda desteğimiz var ve bunun yanında halk elinde ıslah projesi var ilimizde uygulanan. O projeler sayesinde sayı gittikçe artıyor. Manda üretiminde Vatandaşımızdan yoğun bir talep var. Muş’ta çiftçilerimizin en büyük gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bakanlığımızın desteği, valiliğimizin katkısıyla inşallah çiftçilerimiz daha iyi noktalara gelecekler.” dedi.

Muş’un korkut İlçesi Altınova beldesinde hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten vatandaşlardan Salih İnan ise geçen yıllara oranla özellikle büyükbaş hayvanda artış olduğunu anlattı. Birkaç yıl öncesine kadar köylerinde büyükbaş hayvan sayısının bin civarında iken şu anda bu sayının bin 500’e yükseldiğini aktaran İnan, “Çünkü bölgemizde hayvancılık ve çiftçilik yapmanın dışında pek bir şey yok. Devletimizin verdiği bazı desteklerle hayvan sayısında her yıl artış sağlanıyor.” diye konuştu.