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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

Muş’ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

ele geçirilen platinlerden detay

( MUŞ )-Muş’ta “Bank Of Iraq-Platinum” yazılı maden ele geçirildi-Jandarmadan kaçakçılara darbe MUŞ

Jandarma Kaçak Lyon Kaçakçılık 


- Muş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde “Bank Of Iraq-Platinum” yazılı gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adreslerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde “Bank Of Iraq-Platinum” yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platin maddesinin yeryüzünde az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.
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