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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta 95 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta 95 köy yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin kapalı yollarda çalışma yürütmesi

İş Makinesi Bild Köy Yolları Kar Yağışı 

-iş makinelerinin kapalı yolları yeniden açması
-iş makinesinin yol açmasından detay
-kar kaplı yollardan detay
-köy içerisinden detaylar
-Köy yolları ulaşıma açılan Bilek köyü muhtarı Şabettin Özmen ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 192 köy yolunun 95’i yeniden ulaşıma açıldı.Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bugün itibari ile kapalı köy yollarının merkezde 11, Varto’da 35, Bulanık’ta 17, Malazgirt’te 17, Korkut’ta 14 ve Hasköy ilçesinde 3 olmak üzere toplam 97 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade etti.
Yentür, çalışmaların devam ettiğini ve dünden bugüne açılan köy yolu sayısının ise 95’e ulaştığını bildirdi.Köylerinin bir haftadan bu yana kar yağışı altında olduğunu ifade eden Bilek Köyü Muhtarı Şabettin Özmen, “Sağ olsun il özel idaresi ekipleri gelip yolumuzu açtılar. Köyümüz 180 haneden oluşup, bin 200 nüfusu bulunmaktadır. Yüksek kesimde bulunduğumuz için yolumuz sürekli kapanıyor. Haftada 2 defa yolumuz açılıyor. Eskiden yollarımız bu kadar erken açılmazdı. Hastalarımızı kızakla götürüyorduk. Şimdi o sıkıntılar çok şükür yok” dedi.

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