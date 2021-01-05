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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Muş’ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor

Muş’ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor

- koyunların ahırda yavruları ile detaylar

Lyon Keçi Hayvancılık Hayvan 

- - yeni doğan kuzulardan detay
- - ahırdaki koyunlara yem verilmesi
- - koyunlar için dışarıda yem hazırlanması
- - dışarıda koyunlara yem verilmesi
- - koyunların yem yemelerinden detaylar
- - genel ve yakın detaylar
- - Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım Röp.
- - hayvan sahibi Şefik Tuncer Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta küçükbaş hayvan doğumlarının başlamasıyla 650 bin anaç koyun ve keçiden 500 bin civarında yavru elde edilmesi bekleniyor. 1 milyon 200 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu Muş’ta, anaç hayvanların doğumları başladı.
Erken doğumlara başlayan küçükbaş hayvanların mart ayı sonuna kadar doğumlarının tamamlaması bekleniyor. 650 bin civarındaki anaç koyun ve keçi doğumundan yaklaşık 500 bin yavru elde edilmesi bekleniyor. Hayvan varlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kentteki hayvan varlığının 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin arasında olduğunu söyledi.

Bu hayvan varlığının 650 bininin koyun ve keçi olduğunu belirten Salkım, “Şu an hayvanlarımız doğuma başlamıştır. Bu 650 bin hayvandan yıllık ortalama 500 bin civarında yavru elde ediyoruz. Erkek kuzularımız 6-7 aylıkken kesime gönderiliyor. Diyarbakır ve Gaziantep bölgelerinde kesimler gerçekleştiriliyor. Yetiştiricilerimden ricam, ne olursa olsun dişi kuzularımızı kesime göndermeyelim. Dişi kuzularımızı sürüye dahil edelim. Bu hayvan varlığımızı ileriki süreçte daha çok artışa geçirir ve hayvancılık sektörü iyi bir duruma gelir. Doğumlar aralık ayı sonunda başlayıp mart ayı sonunda yüzde 90 tamamlanır” dedi.
Hayvan sahibi Şefik Tuncer ise 650 hayvanının olduğunu ve 450’sinin doğum yapacağını belirtti.
6 ay boyunca kış şartlarında hayvanlara baktıklarını dile getiren Tuncer, “Şu ana kadar 80 tane hayvanım doğum yaptı. Diğer hayvanlarımız ise nisan ayına kadar doğumlarını tamamlarlar” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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