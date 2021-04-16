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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Muş’ta 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

Muş’ta 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

Cadde ve sokaklardan detay

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-Trafikten detay
-Polis ekiplerinden detay
-Denetimlerden detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren “Kısmi Kapanma" kapsamında saat 19.00 itibarıyla 58 saatlik ilk kısıtlama uygulanıyor. Kentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, denetim başlatan polis ekipleri de kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Saat 19.00 itibariyle başlayan ve Cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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