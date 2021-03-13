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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta 39 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta 39 köy yolu ulaşıma açıldı

- etkili olan tipiden detay

İş Makinesi Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı Bahar Havası 

- - iş makinesinin çalışmasından detay
- - kara saplanan minibüsten detay
- - minibüs sürücüsü Mahfuz Tanrıkulu Röp.
- - İl Özel İdaresi Ekip Şefi Muhammed Yentür Röp.
- - iş makinesinin çalışmasından genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 134 köy yolunun 39’u yeniden açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Gündoğan köy yolunda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zorlu çalışma yürütüyor. Tipi nedeniyle yolcularıyla kara saplanan minibüste, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalışmalarla 39 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı 95 köy yolunda da çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı olan 95 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolcularıyla birlikte kara saplanan minibüs sürücüsü Mahfuz Tanrıkulu, fırtına ve tipi nedeniyle yolda kaldıklarını ifade ederek, “Şu anda İl Özel İdare ekipleri geldi bizi buradan kurtardı” dedi.
Muş’ta bahar havası yaşanırken kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdaresi Ekip Şefi Muhammed Yentür ise, “İl Özel İdaresi ekipleri olarak köy yollarında çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
(UU-ŞAK-Y)
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