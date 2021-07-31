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Muş’ta 3 ayı yaylada geçiren çiftçiler köylerine dönmeye başladı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muş’ta 3 ayı yaylada geçiren çiftçiler köylerine dönmeye başladı

Muş’ta 3 ayı yaylada geçiren çiftçiler köylerine dönmeye başladı

Köye dönüş yolunda olan sürülerden Drone ile detaylar

Erivan Tarım Uttu Hayvancılık Hayvan 

- Koyunlardan detay
- Koyunların sağımından detay
- Hayvanların otlaması
- Yaylacılardan Naime Baytar Röp.
- Köy sakinlerinden Hatip Tan Röp.
- Süt sağımlarından detay
- Genel ve yakın detaylar

( MUŞ -DRONE) MUŞ

- Muş’ta 3 ay boyunca yaylada kışlık peynir, yoğurt ve tereyağı ihtiyaçlarını karşılayan yaylacılar, köylerine dönmeye başladı.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, tarım arazilerinin hasat edilmesiyle yeniden köylerinin yolunu tuttu. Engebeli ve patika yolları aşarak köylerine ulaşan çiftçiler, süt sağımına köylerinde devam ediyor. Yılın yaklaşık 3 ayını serin yaylalarda geçiren çiftçiler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt üreterek geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Üretime köyde devam eden berivanlardan Naime Baytar, mayıs ayında yaylaya çıktıklarını ve iki ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettiklerini söyledi.

Elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağladıklarını ifade den Baytar, “İki ay aradan sonra tekrar köyümüze indik. Şimdi köyde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada da koyun sağıp üretimimizi sürdürüyoruz. 30 yıldır koyun sağıyorum” dedi.
Yaylada kışlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Hatip Tan ise “Tarım arazilerinin biçilmesiyle köye dönüş yaptık. Şu anda mesleğimize köyde devam etmek zorundayız. Süt sağımını köyümüzde sürdürüyoruz” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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