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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

vatandaşların araçlarını temizlemesi

Köy Yolları Kaldırımlar Kar Yağışı 

-vatandaşların kaldırımlarda yürümesi
-kaldırımların temizlenmesi
-yollara tuz atılması
-ağaçlardan detay
- genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekiplerince tamamı açılan köy yolları, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış merkezde 4, Bulanık ilçesinde ise 20 köy yolunu ulaşıma kapadı. Ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Trafikteki sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşıyor. Ekipler yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor. İşlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karı temizlemeye başladı.

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