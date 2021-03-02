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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Muş’ta 234 köy yolu ulaşıma kapandı

- Muş’ta 234 köy yolu ulaşıma kapandı

- iş makinesinin çalışmasından detay

İş Makinesi Bild Köy Yolları Kar Yağışı 

- - iş makinelerinin karla kaplı yolu açması
- - kardan detay
- - çalışmalardan genel ve yakın detaylar
- - iş makinelerinin bazı köylere ulaşması
- - iş makinesi operatörü Necat Aslan Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışla birlikte il genelinde 234 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, ulaşımın en kısa sürede sağlanması için gece gündüz çalışıyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 60, Bulanık’ta 55, Malazgirt’te 56, Varto’da 31, Hasköy’de 15 ve Korkut ilçesinde ise 17 köy olmak üzere toplam 234 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Merkeze bağlı Gündoğan köyü yolunda çalışma yapan iş makinesi operatörü Necat Aslan, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının çok etkili olduğunu söyledi.

Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade eden Arslan, “Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak vatandaşın ulaşımını sağlamak için 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımıza ulaşımı sağlamak için bütün zorluğu göze alıyoruz. Mart ayında da kar yağışımız etkili oldu. Karla mücadelemiz devam etmektedir” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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