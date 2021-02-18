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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta 174 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 174 köy yolu ulaşıma kapandı

yollardan detay

Bild Köy Yolları Kar Yağışı 

-araçların üzerinde biriken kardan detay
-ağaçlardan detay
-genel ve yakın detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 174 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 60, Bulanık’ta 15, Varto’da 47, Malazgirt’te 25, Korkut’ta 21 ve Hasköy’de 6 yerleşim yeri olmak üzere toplam 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kent merkezi de beyaza büründü Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı kent merkezi de beyaza büründü. Ekipler de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
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